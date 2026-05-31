Wilde Unwetter sorgen für brenzlige Situationen

Vorfälle auch in Tirol und Oberösterreich

„Auch am Sonntag gab es wieder rund 400 Einsätze von 260 Wehren“, erklärte zudem Clemens Arzt, Offizier vom Dienst beim Landesfeuerwehrkommando in Oberösterreich. Fast alle Bezirke seien betroffen gewesen. Verletzte gab’s keine, teils aber nur durch Glück: Am Pleschinger See bei Linz wäre ein Baum fast auf eine Gruppe gefallen, die unter ihm Schutz suchte, und in St. Florian bei Linz stürzte ein Baum direkt vor einem jungen Mopedfahrer auf die Straße.