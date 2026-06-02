Ist Formel-Talent Emma plötzlich Australierin?

Da sie die Strecke noch nicht kannte, machte die 19-jährige Welserin Emma Felbermayr als Vorbereitung für das F1-Academy-Rennen in Silverstone Anfang Juli einen Abstecher in die britische Formel 4 – inklusive „Nationenwechsel“.
Hier gibt es keine Kängurus! Gerade erst beim Songcontest in Wien wurde vom Moderatoren-Duo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski mit dem schrägen Song „Opposites“ die Verwechslungsgefahr zwischen Austria und Australia besungen. Dass es sich dabei aber nicht nur um ein reines Klischee handelt, musste nun auch die Welserin Emma Felbermayr beim Rennen der britischen Formel 4 in Silverstone spüren.
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