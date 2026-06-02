NBA trauert um Trainerlegende Rick Adelman (79)

Rick Adelman, einer der erfolgreichsten Trainer der NBA, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das gab die National Basketball Coaches Association am Montag bekannt. „Adelman wird nicht nur als Trainer und Spieler in Erinnerung bleiben, sondern auch als Mentor für so viele in der Basketball-Community“, so eine Erklärung der Trainervereinigung, die ihn 2023 mit dem Chuck Daly Lifetime Achievement Award ehrte. Zudem wurde Adelman 2021 in die Basketball Hall of Fame aufgenommen.