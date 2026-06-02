Essstörungen! Unsichtbarer Kampf mit dem Spiegel

Ein Kommentar zum Körpergewicht, verändertes Essverhalten, stundenlanger Sport: Essstörungen beginnen oft schleichend – und haben sich seit der Pandemie massiv verschärft. „Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die eine Krankenhauseinweisung erhielten, hat sich im deutschsprachigen Raum um 80 Prozent erhöht“, weiß Carmen Drexler, Leiterin der Fachstelle für Essstörungen bei der Caritas Vorarlberg.