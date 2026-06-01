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Beflügelte Wall Street

KI-Riese Anthropic mit Antrag auf US-Börsengang

Wirtschaft
01.06.2026 23:21
Der Schritt des KI-Unternehmens gilt als Wall-Street-Meilenstein beim Boom Künstlicher ...
Der Schritt des KI-Unternehmens gilt als Wall-Street-Meilenstein beim Boom Künstlicher Intelligenz.(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das KI-Unternehmen Anthropic hat einen vertraulichen Antrag auf einen Börsengang in den USA eingereicht, wie der Entwickler des Chatbots „Claude“ am Montag mitteilte. Der Schritt gilt an der Wall Street als Meilenstein für den Boom bei Künstlicher Intelligenz. Zuletzt nahm die Bewertung von Anthropic extrem schnell sehr stark zu.

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Einzelheiten zum Volumen oder den Bedingungen der Erstnotierung wurden zunächst nicht bekannt. Bei einem vertraulichen Antrag auf Börsengang reicht ein Unternehmen die erforderlichen Unterlagen bei der Börsenaufsicht SEC ein, veröffentlicht diese aber erst kurz vor dem Debüt.

Ende Mai hatte sich Anthropic in einer Finanzierungsrunde 65 Milliarden Dollar gesichert. Diese Runde bewertete das Start-up aus den USA mit 965 Milliarden Dollar, mehr als den ChatGPT-Entwickler OpenAI. Noch im Februar war Anthropic bei einer Finanzierungsrunde über 30 Milliarden Dollar noch mit 380 Milliarden Dollar bewertet worden.

Anthropic wurde 2021 von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet und wird unter anderem von den Technologiekonzernen Google und Amazon unterstützt. Zudem wollen Microsoft und Nvidia bis zu 15 Milliarden Dollar in das Unternehmen investieren.

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Auch SpaceX und OpenAI vor Börsengang
Der Schritt von Anthropic folgt auf den geplanten Mega-Börsengang des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk. Es könnte die größte Neuemission der Geschichte werden: SpaceX strebt ein Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 1,75 Billionen Dollar an. Auch der Konkurrent OpenAI bereitet sich auf ein Börsendebüt vor. Er will in den kommenden Wochen ebenfalls einen vertraulichen Antrag für einen US-Börsengang stellen. 

Die Wall Street rechnet durch die Vielzahl namhafter Börsenkandidaten und eine hohe Nachfrage für 2026 mit einem Rekordjahr für Neuemissionen.

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