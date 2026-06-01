KI-Riese Anthropic mit Antrag auf US-Börsengang

Auch SpaceX und OpenAI vor Börsengang

Der Schritt von Anthropic folgt auf den geplanten Mega-Börsengang des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk. Es könnte die größte Neuemission der Geschichte werden: SpaceX strebt ein Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 1,75 Billionen Dollar an. Auch der Konkurrent OpenAI bereitet sich auf ein Börsendebüt vor. Er will in den kommenden Wochen ebenfalls einen vertraulichen Antrag für einen US-Börsengang stellen.