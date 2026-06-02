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Wilde Zeiten vorbei?

Britney Spears läutet mit neuem Look neue Ära ein

Society International
02.06.2026 08:45
Star-Friseur Chris Appleton verpasste Britney Spears einen neuen Style.
Star-Friseur Chris Appleton verpasste Britney Spears einen neuen Style.(Bild: instagram.com/chrisappleton1)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Britney Spears will ihr Leben wieder in den Griff kriegen – und das zeigt sich auch optisch! Denn die Sängerin, die zuletzt nach einer Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer in eine Klinik eincheckte, präsentiert ihren Fans gerade ihren neuen Style.

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Frauen wird ja oft nachgesagt, dass ein neuer Lebensabschnitt mit einer neuen Frisur einhergeht. Und im Fall von Britney Spears scheint das der Wahrheit zu entsprechen. Denn die Sängerin ließ sich nach schwierigen Monaten jetzt von Star-Friseur Chris Appleton einen neuen Look verpassen.

Neuer Look nach Skandalen
Der Promi-Stylist, der unter anderem für die Looks von Kim Kardashian oder Jennifer Lopez verantwortlich ist, veröffentlichte auf Instagram ein Foto von seiner berühmten Kundin. Und eins scheint offensichtlich: Die wilden Zeiten sind vorbei! 

Zwar trennte sich die Sängerin nicht von ihrer ikonischen blonden Mähne. Aber der wilde Zausellook gehört – wie hoffentlich auch die Skandale der letzten Monate – der Vergangenheit an. Stattdessen trägt die ehemalige „Pop-Prinzessin“ jetzt einen stylishen Sleek-Look mit frischen Extensions und perfekt gefärbten Strähnchen. 

„Eine Ikone!“
Appleton outete sich jedenfalls als großer Britney-Fan. „Als Kind, das in England aufgewachsen ist, war Britney Spears der Soundtrack zu so vielen Momenten“, schwärmte er.

Und verriet: „Niemals im Leben hätte ich gedacht, dass ich eines Tages hinter dem Stuhl stehen würde (oder in diesem Fall sie hinter meinem, haha) und ihr die Haare stylen würde. Manche Momente schließen sich wirklich im Kreis. Sie ist nicht nur eine Ikone, sondern auch eine der aufrichtigsten und sanftmütigsten Seelen, die ich je kennengelernt habe.“

Britney Spears zeigte sich zuletzt vor allem mit zerzauster Mähne und deutlich sichtbaren ...
Britney Spears zeigte sich zuletzt vor allem mit zerzauster Mähne und deutlich sichtbaren Extensions.(Bild: Viennareport)

Promis und Fans sind begeistert
Bei Kim Kardashian und Paris Hilton kommt Britney Spears‘ neuer Look jedenfalls gut an, wie die Herzchen-Emojis, die die beiden Promi-Beautys neben dem Posting hinterließen, beweisen.

Und auch die Fans sind begeistert. „Oh mein Gott, ihr Haar sieht so gut aus“, freute sich einer etwa. Und noch einer schwärmte: „Sag ihr, dass wir sie lieben.“

Festnahme nach wirrer Polizeikontrolle
Hinter Britney Spears liegen schwierige Wochen. Anfang März wurde die Sängerin festgenommen, nachdem sie zuerst Schlangenlinien gefahren war, sich dann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und bei der Kontrolle durch die Cops verwirrt gewirkt hatte. 

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Sie wurde wegen Autofahren unter Einfluss von Alkohol und Drogen angeklagt. Wenig später begab sich die Sängerin ihrem Management zufolge freiwillig in eine Behandlungseinrichtung. Sie räumte vor Gericht ihre Schuld ein und kam damit um eine härtere Bestrafung herum. Neben einer einjährigen Bewährungsstrafe gab es mehrere Auflagen, darunter Therapiestunden und die Teilnahme an einem Schulungsprogramm.

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