Britney Spears läutet mit neuem Look neue Ära ein

Und verriet: „Niemals im Leben hätte ich gedacht, dass ich eines Tages hinter dem Stuhl stehen würde (oder in diesem Fall sie hinter meinem, haha) und ihr die Haare stylen würde. Manche Momente schließen sich wirklich im Kreis. Sie ist nicht nur eine Ikone, sondern auch eine der aufrichtigsten und sanftmütigsten Seelen, die ich je kennengelernt habe.“