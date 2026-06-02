Britney Spears läutet mit neuem Look neue Ära ein

Britney Spears will ihr Leben wieder in den Griff kriegen – und das zeigt sich auch optisch! Denn die Sängerin, die zuletzt nach einer Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer in eine Klinik eincheckte, präsentiert ihren Fans gerade ihren neuen Style.
Neuer Look nach Skandalen
Der Promi-Stylist, der unter anderem für die Looks von Kim Kardashian oder Jennifer Lopez verantwortlich ist, veröffentlichte auf Instagram ein Foto von seiner berühmten Kundin. Und eins scheint offensichtlich: Die wilden Zeiten sind vorbei!
Zwar trennte sich die Sängerin nicht von ihrer ikonischen blonden Mähne. Aber der wilde Zausellook gehört – wie hoffentlich auch die Skandale der letzten Monate – der Vergangenheit an. Stattdessen trägt die ehemalige „Pop-Prinzessin“ jetzt einen stylishen Sleek-Look mit frischen Extensions und perfekt gefärbten Strähnchen.
„Eine Ikone!“
Appleton outete sich jedenfalls als großer Britney-Fan. „Als Kind, das in England aufgewachsen ist, war Britney Spears der Soundtrack zu so vielen Momenten“, schwärmte er.
Und verriet: „Niemals im Leben hätte ich gedacht, dass ich eines Tages hinter dem Stuhl stehen würde (oder in diesem Fall sie hinter meinem, haha) und ihr die Haare stylen würde. Manche Momente schließen sich wirklich im Kreis. Sie ist nicht nur eine Ikone, sondern auch eine der aufrichtigsten und sanftmütigsten Seelen, die ich je kennengelernt habe.“
Promis und Fans sind begeistert
Bei Kim Kardashian und Paris Hilton kommt Britney Spears‘ neuer Look jedenfalls gut an, wie die Herzchen-Emojis, die die beiden Promi-Beautys neben dem Posting hinterließen, beweisen.
Und auch die Fans sind begeistert. „Oh mein Gott, ihr Haar sieht so gut aus“, freute sich einer etwa. Und noch einer schwärmte: „Sag ihr, dass wir sie lieben.“
Festnahme nach wirrer Polizeikontrolle
Hinter Britney Spears liegen schwierige Wochen. Anfang März wurde die Sängerin festgenommen, nachdem sie zuerst Schlangenlinien gefahren war, sich dann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und bei der Kontrolle durch die Cops verwirrt gewirkt hatte.
Sie wurde wegen Autofahren unter Einfluss von Alkohol und Drogen angeklagt. Wenig später begab sich die Sängerin ihrem Management zufolge freiwillig in eine Behandlungseinrichtung. Sie räumte vor Gericht ihre Schuld ein und kam damit um eine härtere Bestrafung herum. Neben einer einjährigen Bewährungsstrafe gab es mehrere Auflagen, darunter Therapiestunden und die Teilnahme an einem Schulungsprogramm.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.