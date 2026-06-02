Demo auf Autobahn: „In Italien niemals möglich!“

Mit dem Reiseverkehr versiegte am Samstag auch der Strom kauflustiger Tiroler am Brenner. „Der Rückgang betrug rund zwei Drittel“, fasst Unternehmer Max Wild zusammen, der am Brenner eine Gastronomie betreibt: „Von einem normalerweise starken Einkaufssamstag blieb nahezu nichts übrig.“