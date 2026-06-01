Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll

Konkret geht es um die bisher gestaffelten Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Niedrigverdiener zahlten bislang reduzierte Sätze oder waren teilweise überhaupt befreit. Diese Entlastungen sollen nun fallen oder deutlich eingeschränkt werden. Für viele Beschäftigte bedeutet das am Ende schlicht: weniger Netto vom Brutto. Gleichzeitig soll auch die Höchstbeitragsgrundlage um 200 Euro erhöht werden – damit sollen laut Regierung auch Spitzenverdiener einen zusätzlichen Beitrag leisten.