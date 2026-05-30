Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete

Mit 1. Jänner 2020 – nach der Fusionierung der BVA mit der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau hin zur BVAEB – gab es eine Leistungs- und Beitragsharmonisierung. Seitdem zahlten auch Eisenbahner und Bergleute ebenso wie die Beamten einen Behandlungsbeitrag von zehn Prozent beim Arztbesuch.