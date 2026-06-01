So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos):

„Die Gefühle und Wahrnehmungen von Frau Naschenweng zu kommentieren oder gar zu bewerten, steht mir nicht zu. Unabhängig davon gilt: Wien ist nach wie vor eine der sichersten Metropolen der Welt, und ich selbst fühle mich in dieser Stadt jeden Tag sicher. Doch das Sicherheitsempfinden der Wienerinnen und Wiener ist uns ein wichtiges Anliegen. Genau deshalb setzen wir dort an, wo Sicherheit im Alltag und Miteinander entsteht, mit der Arbeit der Wiener Jugendzentren, der Parkbetreuung und den Awareness-Teams und mit einem klaren Maßnahmenpaket gegen Jugendkriminalität, das früh ansetzt und bis zu klaren Konsequenzen reicht.“