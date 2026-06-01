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Was & wo Österreicher online am liebsten einkaufen

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01.06.2026 14:13
Eingekauft wird am liebsten bei Amazon, Temu und Zalando.
Eingekauft wird am liebsten bei Amazon, Temu und Zalando.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Österreicherinnen und Österreicher kaufen gerne und viel im Internet ein und haben die Umsätze im Onlinehandel 2025 auf ein neues Allzeithoch getrieben. Der Bruttoumsatz stieg kräftig um 9,5 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro, zeigt eine Erhebung des Instituts für Österreichs Wirtschaft (iföw) im Auftrag der WKÖ-Bundessparte Handel.

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Eingekauft wird am liebsten bei Amazon, Temu und Zalando, ein starkes Wachstum gab es insbesondere bei Pflegeprodukten, Lebensmitteln und Mode.

Dynamisches Wachstum
Der Onlinehandel wachse zwar insgesamt dynamisch, dieses Wachstum gehe aber keinesfalls nur auf österreichische Versand- und Internethändler zurück, räumte Handelsobmann Rainer Trefelik am Montag laut Pressetext ein. Der heimische Versand- und Internethandel wuchs im Vorjahr nur um 2,3 Prozent.

Das Balkendiagramm zeigt die Marktanteile der größten Onlinehändler in Österreich im Jahr 2025. Amazon hat mit 29,6 % den höchsten Anteil. Dahinter folgen Temu mit 5,6 %, Zalando mit 5,5 %, eBay mit 4,5 % und Otto mit 3,0 %. Quelle: ECDB.

Erste Adresse, um online zu shoppen, ist hierzulande Amazon mit einem Marktanteil von 29,6 Prozent. An zweiter Stelle rangiert bereits Temu mit 5,6 Prozent. Nummer drei ist in Österreich Zalando (5,5 Prozent). Dahinter folgen Ebay (4,5 Prozent) und Otto (3,0 Prozent).

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Fast ein Viertel der gesamten Onlineumsätze fällt auf Mode
Besonders stark legten die Bereiche Pflegeprodukte (+13,2 Prozent), Lebensmittel (+11,7 Prozent) und Mode (+10,9 Prozent) zu. Vor allem das größte Segment Mode präge die Entwicklung des gesamten Onlinehandels maßgeblich, hieß es. Fast ein Viertel der gesamten Onlinehandelsumsätze entfällt auf den Bereich Mode.

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