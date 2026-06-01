Was & wo Österreicher online am liebsten einkaufen

Die Österreicherinnen und Österreicher kaufen gerne und viel im Internet ein und haben die Umsätze im Onlinehandel 2025 auf ein neues Allzeithoch getrieben. Der Bruttoumsatz stieg kräftig um 9,5 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro, zeigt eine Erhebung des Instituts für Österreichs Wirtschaft (iföw) im Auftrag der WKÖ-Bundessparte Handel.