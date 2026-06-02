Bei Helenius‘ Goldtor fiel die Mama in Ohnmacht

Die nächste Chance auf die ersehnte Premiere hat die Schweiz, die nun erstmals die IIHF-Weltrangliste anführt, 2027 in Deutschland. Einfacher wird es nicht: Denn die Leistungsträger Genoni (38), Josi (36), Niederreiter (33) und Andrighetto (33) sind längst in einem fortgeschritten Alter angekommen. Doch der finnische Weltmeister Waltteri Merelä ist überzeugt: „Sie werden nicht locker lassen. Ihre Zeit wird sicher kommen.“ Ohne Urs Kessler – der Schweizer Eishockey-Präsident trat gestern zurück: „Ich bin nicht der Richtige für den Job“, sagte der 64-Jährige, der im Zuge des Rauswurfs von Ex-Coach Patrick Fischer in der Kritik stand. Die voraussichtlichen Gruppengegner Österreichs werden 2027 die Finalisten Schweiz und Finnland sowie Schweden, Slowakei, Lettland, Slowenien und Aufsteiger Ukraine sein.