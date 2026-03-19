Was steckt wirklich hinter dem Skyr-Hype?

Seit zwei Wochen steht Skyr auf meinem Einkaufszettel. Das Problem? Das isländische Joghurt ist ständig ausverkauft. Das große Interesse rührt vor allem von einem Social-Media-Trend. Nach der Feta-Pasta und dem Cottage-Cheese-Hype ist TikTok nämlich auf Skyr aufgesprungen. Bei Spar ist man sich der großen Nachfrage bewusst: „Ja, Skyr ist jetzt manchmal so stark nachgefragt, dass wir mit dem Nachliefern nicht mehr nachkommen. Das liegt am Proteintrend“, ist von Spar auf „Krone“-Nachfrage zu erfahren.