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Was steckt wirklich hinter dem Skyr-Hype?

Ernährung & Wohlfühlgewicht
19.03.2026 15:11
Oft bleiben die Regale leer: Skyr ist in Supermärkten äußerst beliebt.
Oft bleiben die Regale leer: Skyr ist in Supermärkten äußerst beliebt.(Bild: Krone kreativ)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Influencer werben mit unterschiedlichsten und teils gewagten Rezepten, Ernährungsberater zeigen mit dem Finger auf das isländische Joghurt und im Supermarkt ist das Regal regelmäßig leer – Skyr ist in aller Munde (sofern man es überhaupt bekommt).

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Seit zwei Wochen steht Skyr auf meinem Einkaufszettel. Das Problem? Das isländische Joghurt ist ständig ausverkauft. Das große Interesse rührt vor allem von einem Social-Media-Trend. Nach der Feta-Pasta und dem Cottage-Cheese-Hype ist TikTok nämlich auf Skyr aufgesprungen. Bei Spar ist man sich der großen Nachfrage bewusst: „Ja, Skyr ist jetzt manchmal so stark nachgefragt, dass wir mit dem Nachliefern nicht mehr nachkommen. Das liegt am Proteintrend“, ist von Spar auf „Krone“-Nachfrage zu erfahren.

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