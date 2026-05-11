Reiche Witwe getötet? Urteil für Winzer erwartet

Der schlanke, gut gekleidete Mann behauptet im Prozess, dass seine reiche „Bekannte“ die tödlichen Medikamente, die er zuvor aus der Apotheke geholt hatte, freiwillig eingenommen hat und assistierten Suizid beging. Um 17 Uhr und um 22 Uhr habe sie jeweils zwei Magenschutztabletten genommen, sagt der 58-Jährige. Dann sah man gemeinsam fern, trank einen Radler und redete. „Gegen 23 Uhr hat sie zum Schrank gezeigt und gesagt: ,Holst du mir jetzt das Mittel?‘“ beteuert der Mann, der hochverschuldet und wegen „Wein-Panscherei“ vorbestraft ist. In der Früh habe er dann die Polizei verständigt.