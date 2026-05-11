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Aktion startet

Diskonter macht jetzt „Preise wie früher“

Wirtschaft
11.05.2026 16:00
Penny-Chef Johannes Greller startet Kampagne mit Preisen wie damals.
Penny-Chef Johannes Greller startet Kampagne mit Preisen wie damals.(Bild: RobertHarson)
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Gerald Hofbauer

Lebensmitteldiskonter Penny dreht an der Preisschraube. Ab Mittwoch wird es ein Monat lang 80 Produkte zum günstigsten Preis seit 2019 geben. Über das ganze Jahr sollen rund 200 Produkte sein. Abgesehen davon hat Penny heuer schon über 300 Produkte dauerhaft reduziert. Gleichzeitig wird die Filialmodernisierung und die Umsetzung der Mehrwertsteuer-Senkung vorangetrieben.

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Die Lebenshaltungskosten sind ein riesiges Thema. Aufgrund der gestiegenen Kosten (Stichwort Inflation) müssen sich laut einer aktuellen Umfrage rund ein Viertel der Österreicher finanziell einschränken. Rewe-Diskonttochter Penny reagiert darauf mit einer Marketing-Kampagne „Preise wie früher“. „Wir wollen damit die Preise wieder positiv in den Mittelpunkt setzen“, betont Penny-Geschäftsführer Johannes Greller, der – abseits davon – heuer bereits über 300 Produkte dauerhaft preisgesenkt hat.

Konkret startet die Aktion in den österreichweit 320 Filialen jetzt am Mittwoch, 13. Mai, mit den ersten 20 ausgewählten Produkten (zum Beispiel Ariel Waschmittel, Aperol, Coca-Cola Dosen, Iglo Polardorsch, Pringles Chips, Frucade Limo, Eskimo Twinni oder Schärdinger Scheibenkäse). Im Wochentakt folgen dann die nächsten 20 Artikel – insgesamt ein Monat lang.

Über den Sommer werden dann nur einzelne Produkte zum früheren Preis beworben, im Herbst folgt dann ein zweiter Aktionsmonat. Im Summe werden heuer somit rund 200 Produkte – zumindest zeitweise – zum Preis wie damals angeboten.

110 der 320 Penny-Filialen haben schon ein neues Erscheinungsbild.
110 der 320 Penny-Filialen haben schon ein neues Erscheinungsbild.(Bild: Penny)

Umbauoffensive der Filialen wird vorangetrieben
Gleichzeitig treibt der Diskonter die Modernisierung der Filialen voran. 110 der 320 Standorte sind schon nach dem neuen Ladenkonzept gestaltet, weitere werden folgen. Rund 110 Millionen Euro investiert man hier in den nächsten drei Jahren. Ferner werden heuer auch drei übernommene Unimärkte unter der Diskontmarke wiedereröffnet und weitere fünf komplett neue Penny-Filialen, insbesondere in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark, aufsperren.

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Mehrwertsteuer-Senkung „in Umsetzung“
Die von der Regierung beschlossene Mehrwertsteuer-Senkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel von 10 auf 4,9 Prozent sei „in Umsetzung“. Ab 1. Juli gilt die Maßnahme dann, das werde man schaffen, betont Greller. Er verspricht, dass die Senkung zu 100 Prozent bei den Kunden ankommen wird.

Der zuletzt wieder diskutierte Forderung einer Abschaffung des „Österreich-Aufschlags“ bei Lebensmittel, dass also Markenartikelkonzerne ihre Waren beispielsweise deutschen Händlern günstiger verkaufen als österreichischen, sieht der Manager pragmatisch: „Wenn wir dann Kunden bessere Angebote machen können, dann sind wir natürlich dabei.“

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