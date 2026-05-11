Diskonter macht jetzt „Preise wie früher“

Umbauoffensive der Filialen wird vorangetrieben

Gleichzeitig treibt der Diskonter die Modernisierung der Filialen voran. 110 der 320 Standorte sind schon nach dem neuen Ladenkonzept gestaltet, weitere werden folgen. Rund 110 Millionen Euro investiert man hier in den nächsten drei Jahren. Ferner werden heuer auch drei übernommene Unimärkte unter der Diskontmarke wiedereröffnet und weitere fünf komplett neue Penny-Filialen, insbesondere in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark, aufsperren.