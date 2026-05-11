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Musiktheater Linz

Herzklopfen mit Hits aus den größten Disney-Filmen

Oberösterreich
11.05.2026 17:00
Ein Konzertmusical mit vielen Showeffekten
Ein Konzertmusical mit vielen Showeffekten(Bild: Philip Brunnader)
Porträt von Eva Hammer
Von Eva Hammer

Mit „Ein Teelöffel Feenstaub“ wirbelt das Musiktheater Linz „Disneys Magic Songs“ auf die große Bühne: ein Musical voll meisterhaften Ohrwürmern für glitzernde Illusionen und große Träume. Das Ensemble und das Bruckner Orchester mit Dirigent Tom Bitterlich bieten Hits und Medleys von „Schneewittchen“ bis „Vaiana 2“.

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Große Namen gehen mit „Disneys Magic Songs“ einher. Etwa Elton John, Randy Newman oder Phil Collins – aber auch weniger geläufige Namen stehen hinter der Disney’schen Zauberformel für perfekt konstruierte Ohrwürmer, die Filme wie „Cinderella“, „Das Dschungelbuch“ oder „Der König der Löwen“ unvergesslich machen.

Ein „Teelöffel“ dieser Hits markiert eine nur geringe Dosis. Ist die Essenz jedoch gut, führt sie zu einem Übermaß an Bühnenzauber auf einer fulminanten Showbühne.

Und das gelingt dem Linzer Musical‑Chef Matthias Davids in Kooperation mit Tom Bitterlich und Gabriele Bruschi mit dem neuen Konzertmusical „Ein Teelöffel Feenstaub – Disney’s Magic Songs“.

Daniela Dett moderiert den Abend
Daniela Dett moderiert den Abend(Bild: Philip Brunnader)

Mitreißend aber der ersten Nummer
Mit einer geglückten Auswahl an Songs brauchen sie weder gezeichnete Bilder, Hightech‑Animationen noch heftige Action, um die Gefühlswelt von Prinzessinnen und Bösewichtern einzufangen. Die Dynamik des Ensembles überträgt sich eins zu eins in die Herzen des Publikums.

Daniela Dett, Liebling des Linzer Publikums, ist für diese Produktion als Gast ans Haus zurückgekehrt und führt durch das Programm.

Jede Sängerin und jeder Sänger der fantastischen Zwölf des Linzer Musical‑Ensembles überzeugt mit individueller Ausstrahlung und der Hingabe an gemeinsame Perfektion in Schauspiel, Tanz und Gesang. Richard Stockinger hüllt die Truppe in eine Vielzahl prachtvoll‑witziger Kostüme. Hannah Moana Paul zeichnet für die dynamischen Choreografien verantwortlich.

Mitreißende Stimm-Power, Hingabe an die Songs
Mitreißende Stimm-Power, Hingabe an die Songs(Bild: Philip Brunnader)

Filmmusik voller Dramatik und Gefühl
Das Bruckner Orchester Linz begibt sich in die Rolle des Filmmusikorchesters, das sich in großer Besetzung sowohl den leisen, zarten Tönen hingibt als auch als Big Band oder sinfonischer Klangkörper Gänsehaut auslösen kann. Jeder Ton, jeder Moment sitzt perfekt, Energie und Emotion füllen den Raum. Ohrenbetäubende Crescendi bringen die angesagten Empfindungen zur jeweils finalen Eruption.

Nicht minder präzise und gefühlvoll agiert der große Kinder‑ und Jugendchor (Leitung Elena Pierini): verträumt im Liebeslieder‑Medley, kraftvoll bei der Bösewichter‑Parade.

Tüll für die Prinzessinnen
Wenn es um die erste Liebe geht, etwa in „Die Schöne und das Biest“, quellen aus der rosaroten Romantiktube Glöckchen, Geigen und Flöten, um am Ende das große Glück im vollen Orchester zu finden. Als weiße Tüllwolken mit Wespentaillen schweben dazu Prinzessinnen über die Showtreppen. Der Kinderchor begleitet erste Küsse und zart aufblühende Liebe mit sanft wiegenden Bewegungen.

(Bild: Philip Brunnader)
Romantische Momente unterm Sternenhimmel
Romantische Momente unterm Sternenhimmel(Bild: Philip Brunnader)
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Nach der Pause nehmen Arrangements altbekannter Hits mit in Kindheit und Jugend. Auch das junge Publikum im familientauglichen Musical singt und klatscht mit, etwa zur Gemütlichkeit des Bären Balu oder zum „Heigh‑Ho“ der sieben Zwerge. Ein fulminantes Finale aus „Frozen“ und „When You Wish Upon a Star“ aus Pinocchio heizt nach zweieinhalb Stunden die Stimmung noch einmal ultimativ auf.

Standing Ovations und sehr langer Applaus für das Weltklasse‑Musical‑Ensemble, eine tiefe Verbeugung vor dem Bruckner Orchester und dem Leading‑Team dieser beglückenden Show, die im Musiktheater Linz bis 23. Juni im Musiktheater angesetzt ist. Am 9. Juli ist die Produktion, die sich auf für einen Familienbesuch eignet, zusätzlich im Toscanapark Gmunden zu erleben.

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