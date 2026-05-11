Herzklopfen mit Hits aus den größten Disney-Filmen

Ein „Teelöffel“ dieser Hits markiert eine nur geringe Dosis. Ist die Essenz jedoch gut, führt sie zu einem Übermaß an Bühnenzauber auf einer fulminanten Showbühne.

Und das gelingt dem Linzer Musical‑Chef Matthias Davids in Kooperation mit Tom Bitterlich und Gabriele Bruschi mit dem neuen Konzertmusical „Ein Teelöffel Feenstaub – Disney’s Magic Songs“.