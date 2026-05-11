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Trotz offener Partie

Auf Mallorca feiert WAC den Bundesliga-Verbleib

Fußball National
11.05.2026 06:57
WAC-Goalie Nik Polster und Verteidiger Nicolas Wimmer sind in Partylaune.
WAC-Goalie Nik Polster und Verteidiger Nicolas Wimmer sind in Partylaune.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Konrad Lenz
Von Konrad Lenz

Spontaner geht‘s nicht! Der komplette WAC-Mannschaftstross buchte auf der Heimfahrt nach dem 1:0-Sieg in Ried einen Trip nach Mallorca, um den Bundesliga-Verbleib zu feiern. Obwohl es am Samstag noch um ein Ticket fürs Europacup-Play-off geht. Für die nächste Saison wird sich laut Trainer Silberberger am Kader einiges verändern.

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Besser hätte der WAC die 50.000 €-Prämie, die Präsident Dietmar Riegler für den Ligaerhalt ausgesetzt hatte, nicht verwenden können! Nach dem samstägigen 1:0 in Ried hatte die Mannschaft noch auf der Heimfahrt nach Wolfsberg kurzfristig einen dreitägigen Trip nach Mallorca beschlossen, blitzartig die Flüge (von Wien) und das Hotel gebucht – und Sonntag, am späten Nachmittag, landete dann der gesamte Tross auf der Mittelmeerinsel!

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