Auf Mallorca feiert WAC den Bundesliga-Verbleib

Besser hätte der WAC die 50.000 €-Prämie, die Präsident Dietmar Riegler für den Ligaerhalt ausgesetzt hatte, nicht verwenden können! Nach dem samstägigen 1:0 in Ried hatte die Mannschaft noch auf der Heimfahrt nach Wolfsberg kurzfristig einen dreitägigen Trip nach Mallorca beschlossen, blitzartig die Flüge (von Wien) und das Hotel gebucht – und Sonntag, am späten Nachmittag, landete dann der gesamte Tross auf der Mittelmeerinsel!