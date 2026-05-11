Auf Mallorca feiert WAC den Bundesliga-Verbleib

Spontaner geht‘s nicht! Der komplette WAC-Mannschaftstross buchte auf der Heimfahrt nach dem 1:0-Sieg in Ried einen Trip nach Mallorca, um den Bundesliga-Verbleib zu feiern. Obwohl es am Samstag noch um ein Ticket fürs Europacup-Play-off geht. Für die nächste Saison wird sich laut Trainer Silberberger am Kader einiges verändern.
Besser hätte der WAC die 50.000 €-Prämie, die Präsident Dietmar Riegler für den Ligaerhalt ausgesetzt hatte, nicht verwenden können! Nach dem samstägigen 1:0 in Ried hatte die Mannschaft noch auf der Heimfahrt nach Wolfsberg kurzfristig einen dreitägigen Trip nach Mallorca beschlossen, blitzartig die Flüge (von Wien) und das Hotel gebucht – und Sonntag, am späten Nachmittag, landete dann der gesamte Tross auf der Mittelmeerinsel!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.