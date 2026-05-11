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Probleme an Schulen

Wiener Lehrer packt aus: „Wer kann, nimmt Reißaus“

Wien
11.05.2026 05:00
Wiens Bevölkerung hat das Recht, zu erfahren, wie es in den Schulen der Stadt zugeht, findet der ...
Wiens Bevölkerung hat das Recht, zu erfahren, wie es in den Schulen der Stadt zugeht, findet der Lehrer, der sich aus Angst vor Rache von Vorgesetzten nur von hinten fotografieren ließ.(Bild: Krone KREATIV/AdobeStock, Lukas Zimmer)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Wie steht es wirklich um Wiens Mittelschulen? Die ungeschönte Wahrheit deckt ein Lehrer im Interview mit der „Krone“ auf, der mit Missständen, Gewalt, verwahrlosten Familien – und selten auch Erfolgen – täglich lebt und umgehen muss.

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Keine Fotos, auf denen er zu erkennen ist, kein Name: Nur unter diesen Bedingungen wollte ein Lehrer aus Furcht vor Konsequenzen mit der „Krone“ über das wahre Ausmaß der Probleme in Wiens Mittelschulen sprechen.

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