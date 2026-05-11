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Warum Sie bei Instagram vorsichtiger sein müssen

Digital
11.05.2026 14:16
„The future is private“, hatte Meta noch vor wenigen Jahren erklärt. Für Instagrams ...
„The future is private“, hatte Meta noch vor wenigen Jahren erklärt. Für Instagrams Direktnachrichten gilt dies nun nicht mehr.(Bild: Krone KREATIV/PixieMe, InfiniteFlow, Uuganbayar – stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Instagram-Nutzer sollten sich künftig gut überlegen, welche Inhalte sie per Direktnachricht verschicken. Denn ausgerechnet eine Funktion, die lange als entscheidender Schutz für private Kommunikation galt, ist nun – relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit – von der Plattform verschwunden. Krone+ über das Für und Wider des umstrittenen Kurswechsels beim Mutterkonzern Meta.

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Die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) sorgt normalerweise dafür, dass Nachrichten ausschließlich vom Absender und Empfänger gelesen werden können. Weder Plattformbetreiber noch Dritte erhalten Zugriff auf Inhalte, Bilder, Videos oder Sprachnachrichten.

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