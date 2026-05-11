Warum Sie bei Instagram vorsichtiger sein müssen

Instagram-Nutzer sollten sich künftig gut überlegen, welche Inhalte sie per Direktnachricht verschicken. Denn ausgerechnet eine Funktion, die lange als entscheidender Schutz für private Kommunikation galt, ist nun – relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit – von der Plattform verschwunden. Krone+ über das Für und Wider des umstrittenen Kurswechsels beim Mutterkonzern Meta.