Rom-Achtelfinale: Potapova gegen Pegula heute LIVE

Achtelfinale beim WTA-1000-Tennisturnier in Rom: Anastasia Potapova trifft heute Nachmittag auf Jessica Pegula. Wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Geht der Siegeszug von Anastasia Potapova in Rom weiter? Die Neo-Österreicherin zog am Sonntag mit einem eindrucksvollen 6:3 und 6:2 gegen die als Nummer 20 gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa ins Achtelfinale ein. In der Runde der letzten 16 trifft Potapova auf die Weltranglisten-Fünfte Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin demütigte die Schweizerin Rebeka Masarova mit 6:0 und 6:0.
Keine gute Bilanz
Gegen Pegula hat Potapova alle bisherigen fünf Duelle verloren, in ihrer aktuellen Topform scheint die Aufbesserung der Bilanz aber machbar. Zudem hat sie drei der fünf Partien hauchdünn im dritten Satz verloren.
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