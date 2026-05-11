Rom-Achtelfinale: Potapova gegen Pegula heute LIVE

Geht der Siegeszug von Anastasia Potapova in Rom weiter? Die Neo-Österreicherin zog am Sonntag mit einem eindrucksvollen 6:3 und 6:2 gegen die als Nummer 20 gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa ins Achtelfinale ein. In der Runde der letzten 16 trifft Potapova auf die Weltranglisten-Fünfte Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin demütigte die Schweizerin Rebeka Masarova mit 6:0 und 6:0.