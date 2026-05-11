Udo Lindenberg: „Panikfamily hält mich frisch“

„Kann passieren. Alles optional, ne“, sagte der Ehrenbürger von Hamburg auf die Frage, ob es neue Songs geben werde. Auch Konzerte mit seinem Orchester seien noch denkbar. Doch Musik ist nicht alles für Lindenberg. Er ist von Anfang an auch als Zeichner unterwegs. Bekannt ist er für seine farbstarken, comicartigen Bilder, die mit Likör gemalt sind. Er habe schon etwa 800 Bilder gemalt, schätzt der Künstler. „Die Malerei hat mich sehr in den Bann gezogen. Finde ich absolut faszinierend und so. In meinem Atelier im Hotel male ich nachts, wenn ich Unruhe habe“, sagte er.