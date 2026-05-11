Birmingham lässt „König“ Klarer hochleben

Wenn es um Kapitäne geht, zählt König Klarer zu den allerbesten!“ Mit dieser Botschaft adelte Birmingham City in den sozialen Medien seinen Führungsspieler Christoph Klarer, der erneut den Thron erklomm. Oder: Zum zweiten Mal in Folge von Fans und Teamkollegen zum Spieler des Jahres gewählt wurde. „Eine Riesenehre“, meint der Verteidiger. „Ich jage aber keinen individuellen Anerkennungen hinterher.“