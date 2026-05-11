England-Legionär Christoph Klarer wurde von Fans und Teamkollegen erneut zum zum Spieler des Jahres gewählt. Der 25-Jährgie bestritt für Birmingham zuletzt sein 100. Plfichtspiel, verfolgt die WM aber nur vor dem Fernseher. Nächste Saison visiert der Klub von Tom Brady die Milliarden-Liga an.
Wenn es um Kapitäne geht, zählt König Klarer zu den allerbesten!“ Mit dieser Botschaft adelte Birmingham City in den sozialen Medien seinen Führungsspieler Christoph Klarer, der erneut den Thron erklomm. Oder: Zum zweiten Mal in Folge von Fans und Teamkollegen zum Spieler des Jahres gewählt wurde. „Eine Riesenehre“, meint der Verteidiger. „Ich jage aber keinen individuellen Anerkennungen hinterher.“
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