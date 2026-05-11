Nur 2 Maturanten: Wieso nehmt ihr „Altgriechisch“?

Doch was fasziniert die beiden an einer toten Sprache?

„Man kann viele Parallelen zu heute ziehen, wie Menschen gehandelt haben, wie es heute ist“, sagt Valentina. Schließlich umfasse das Fach philosophische und gesellschaftliche Aspekte. „Es ist fast lächerlich, wenn wir heute die Weltpolitik betrachten, wie oft sich das politische Weltgeschehen in diesen Texten wiederfindet“, fügt auch Lehrer Lienhart an. „Es ist gut, die Gedanken der Menschen von früher zu verstehen und aus der Geschichte zu lernen“, sagt Konstantin.