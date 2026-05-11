Alonso & Liverpool: Der Trainer-Coup nimmt Form an

Titellos

Beginnt sein neues Kapitel etwa in Rot? In Liverpool wird der Spanier als Nachfolger für Arne Slot gehandelt, der es heuer verpasst hatte, sein Team zu einem Titel zu führen. In der Champions League sowie im FA Cup war jeweils im Viertelfinale Schluss und auch in der Premier League liegt der Meister von 2025 aktuell nur auf dem vierten Platz.