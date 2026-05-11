Alonso & Liverpool: Der Trainer-Coup nimmt Form an

Kehrt Xabi Alonso als Trainer zu seinem ehemaligen Arbeitgeber FC Liverpool zurück? Laut der spanischen „as“ sollen sich die „Reds“ bei Real Madrid, dem letzten Verein des Basken, nach dem 44-Jährigen erkundigt haben.
Dem Bericht zufolge habe Liverpool wissen wollen, wie Alonso als Trainer tickt und arbeitet. Fragen, die die „Königlichen“ auch offen beantwortet hätten, heißt es weiter.
Der ehemalige Real- und Liverpool-Profi hatte vergangenen Juni den Trainerposten in Madrid übernommen, musste seine Koffer im Jänner jedoch wieder packen. Seither wartet Alonso auf ein passendes Jobangebot.
Titellos
Beginnt sein neues Kapitel etwa in Rot? In Liverpool wird der Spanier als Nachfolger für Arne Slot gehandelt, der es heuer verpasst hatte, sein Team zu einem Titel zu führen. In der Champions League sowie im FA Cup war jeweils im Viertelfinale Schluss und auch in der Premier League liegt der Meister von 2025 aktuell nur auf dem vierten Platz.
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