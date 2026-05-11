Schaulustige am Salzachsee suchten Leichenfundort

Bei dem Toten vom Salzachsee handelt es sich laut Polizei um einen Salzburger. Am gesamten Areal im Naturparadies Liefering gibt es keine Beleuchtung. Es ist nachts stockdunkel. Dabei ist die Gegend vor allem bei Anglern, Familien und Spaziergängern beliebt.
Gesäumt von dichten Auwäldern lag der große Salzachsee im Salzburger Stadtteil Liefering am Sonntag ruhig da. Nichts weist mehr darauf hin, dass hier am Freitagabend von Tauchern der Berufsfeuerwehr eine Leiche aus dem Wasser geborgen wurde. Zudem war ein Großaufgebot der Polizei vor Ort – die „Krone“ berichtete. Am Tag wirkt die Gegend fast heiter, in der Nacht ist es dort hingegen stockdunkel. Straßenbeleuchtung gibt es weit und breit keine.
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