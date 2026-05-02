Warum bin ich im Frühjahr immer so aufgebläht?

Ein Blähbauch kann sich schwer, voll und unangenehm anfühlen, auch wenn gar nicht zu viel gegessen wurde. Außerdem stresst uns ein Blähbauch, vor allem in Gesellschaft. Gerade im Frühling kommt er bei vielen häufiger vor. Viele greifen jetzt wieder zu mehr Salat, Rohkost, Obst oder Hülsenfrüchten. Das klingt gesund und ist es auch. Aber die Verdauung muss sich erst daran gewöhnen.