EU-Sanktionen gegen Entführer von Kindern fix

Zu den sanktionierten Einrichtungen gehören laut Angaben des Rates staatliche Institutionen, die dem russischen Bildungsministerium unterstehen, wie die Allrussischen Kinderzentren Orljonok, Scharlachrote Segel und Smena. Sie organisieren Programme für ukrainische Kinder mit dem Ziel einer ideologischen Umerziehung. Die EU-Außenministerinnen und -außenminister beschlossen, das Vermögen der gelisteten Personen und Unternehmen einzufrieren. Ihnen dürfen auch keine Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen aus der EU zur Verfügung gestellt werden. Zudem einigte sich der Rat auf ein Ein- und Durchreiseverbot durch die Europäische Union.