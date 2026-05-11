Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ukraine-Krieg

EU-Sanktionen gegen Entführer von Kindern fix

Außenpolitik
11.05.2026 15:56
Seit Kriegsbeginn in der Ukraine wurden ungefähr 20.500 Kinder deportiert und nach Russland oder ...
Seit Kriegsbeginn in der Ukraine wurden ungefähr 20.500 Kinder deportiert und nach Russland oder in besetzte Gebiete verschleppt (Symbolbild).(Bild: AP/Evgeniy Maloletka)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Rat der EU-Außenministerinnen und -außenminister hat am Montag Sanktionen gegen Personen beschlossen, die ukrainische Kinder entführen. Betroffen sind 16 Einzelpersonen und sieben Organisationen, denen rechtswidrige Deportation und Zwangsadoption vorgeworfen werden.

0 Kommentare

Laut Schätzungen wurden seit Kriegsbeginn vor mehr als vier Jahren fast 20.500 ukrainische Kinder deportiert und nach Russland oder in besetzte Gebiete verschleppt. Viele mussten Identität und Staatsbürgerschaft wechseln und wurden zur Adoption freigegeben. Trotz internationaler Bemühungen konnten bisher nur etwa 2100 Kinder zurückgebracht werden.

Zu den sanktionierten Einrichtungen gehören laut Angaben des Rates staatliche Institutionen, die dem russischen Bildungsministerium unterstehen, wie die Allrussischen Kinderzentren Orljonok, Scharlachrote Segel und Smena. Sie organisieren Programme für ukrainische Kinder mit dem Ziel einer ideologischen Umerziehung. Die EU-Außenministerinnen und -außenminister beschlossen, das Vermögen der gelisteten Personen und Unternehmen einzufrieren. Ihnen dürfen auch keine Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen aus der EU zur Verfügung gestellt werden. Zudem einigte sich der Rat auf ein Ein- und Durchreiseverbot durch die Europäische Union.

Lesen Sie auch:
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas lehnt den deutschen Altkanzler Gerhard Schröder als ...
„Wäre nicht sehr klug“
Kallas lehnt Schröder als Vermittler Moskaus ab
11.05.2026
Erfolg der Europol
45 verschleppte Kinder aus der Ukraine aufgespürt
20.04.2026

Meinl-Reisinger: „USA ziehen sich zunehmend zurück“
„(...) Wir brauchen all unsere diplomatischen Bemühungen, aber auch Druck, um die Kinder in ihre Familien zurückzuholen in die Ukraine“, sagte Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS). Sie sprach sich außerdem für ein EU-Verhandlungsteam zur Ukraine aus, da es spürbar sei, „dass die USA sich zunehmend zurückziehen“. Es bräuchte eine Person oder ein Team, das nominiert werden müsse.

Die Friedensgespräche müssten unter der Führung der Vereinigten Staaten geführt werden, aber Europa könne auch eine Rolle spielen, sagte der ukrainische Außenminister Andrii Sibyha. Die finnische Außenministerin Elina Valtonen sah einen Gefangenenaustausch „als einen Schritt“, der auf beiden Seiten und sicherlich auch in Europa Vertrauen schaffen würde, um die Friedensverhandlungen weiter voranzutreiben und eine Einigung zu finden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
11.05.2026 15:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Netto-Frust im Land
Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?
Passagiere werden vom Kreuzfahrtschiff gebracht – ihnen steht eine lange Quarantäne bevor.
US-Bürger infiziert
Fast alle Gäste von Hantavirus-Schiff gebracht
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
In der Familie eines einstigen Polizeipräsidenten des Landes soll ein schwarzes Schaf mit ...
Chats mit Preisliste
Polizeipräsidenten-Enkel als Drogenhändler in Haft
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
110.574 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
105.402 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
97.786 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
939 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
912 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
866 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Mehr Außenpolitik
Wo Orbán weg ist …
Das hat EU mit Putins Patriarchen Kyrill vor
Ukraine-Krieg
EU-Sanktionen gegen Entführer von Kindern fix
Atomkraft-Rückkehr?
IEA-Chef bescheinigt Österreich hohe Resilienz
Extremistische Siedler
EU-Außenminister dürften Israel sanktionieren
Budget-Erstellung
Beichtstuhlgespräche unter Schlachtenbildern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf