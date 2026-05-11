Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Rendezvous mit der Wirklichkeit

Kolumnen
11.05.2026 05:02
Als Demonstranten seine Rede störten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lautstark Paroli.
Als Demonstranten seine Rede störten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lautstark Paroli.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von Claus Pándi
Von Claus Pándi
0 Kommentare

Beim Fest der Floskeln, von den feinen Leuten auch „Europatag“ genannt, ist dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig so eine Art Erweckungserlebnis widerfahren. Jedenfalls war es ein Rendezvous mit der Wiener Wirklichkeit, das dem sonst eher gemütlichen Rathausmann die Zornesröte ins Gesicht trieb.

Und das kam so: Ludwig hatte auf dem Stephansplatz gerade dazu angesetzt, den Song Contest etwas gar süßlich als „Fest des Miteinander“ zu rühmen, als eine Gruppe palästinensischer Demonstranten den SPÖ-Politiker auspfiff und niederbrüllte.

Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV)

Hinter Ludwig stand etwas betreten lächelnd die Außenministerin und sagte vorerst einmal gar nichts, während sich der Bürgermeister mehr und mehr in Rage redete, um dann in die Gruppe mit den Palästinenserflaggen zu rufen: „Wir lassen uns hier nicht wegterrorisieren!“

Oha.

Da hat jemand offenbar etwas erkannt. Da hat vielleicht einer gesehen, dass sich in der Bundeshauptstadt etwas verändert hat. Und dass die Leute, die jahrelang bei allen möglichen SPÖ-Aufmärschen und Parteifestln mit ihren Palästinenserschals willkommen waren und mitgelaufen sind, vielleicht ein ganz anderes Österreich schaffen wollen, als es die Juden und Christen und nicht religiösen Menschen in diesem Land geschaffen haben.

Lesen Sie auch:
Beim Europatag-Event am Stephansplatz sprachen Meinl-Reisinger und Ludwig.
Störaktion in Wien
Demonstranten übertönen Meinl-Reisinger und Ludwig
09.05.2026

Der hässliche Zwischenfall auf dem Stephansplatz war für den Wiener Bürgermeister sicher nicht angenehm. Aber für die SPÖ hoffentlich heilsam.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
11.05.2026 05:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
105.997 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
100.611 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
91.870 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
929 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
918 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
907 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Sorge um den ORF: Kein Spielball der Politik!
„Krone“-Kommentar
Postenschacher? Heuchelei!
„Krone“-Kommentar
Win-win-Situationen werden nicht genutzt
„Krone“-Kommentar
Wie Investoren verjagt werden
„Krone“-Kommentar
Es lebe der Brexit…
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf