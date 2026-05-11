Rendezvous mit der Wirklichkeit

Da hat jemand offenbar etwas erkannt. Da hat vielleicht einer gesehen, dass sich in der Bundeshauptstadt etwas verändert hat. Und dass die Leute, die jahrelang bei allen möglichen SPÖ-Aufmärschen und Parteifestln mit ihren Palästinenserschals willkommen waren und mitgelaufen sind, vielleicht ein ganz anderes Österreich schaffen wollen, als es die Juden und Christen und nicht religiösen Menschen in diesem Land geschaffen haben.