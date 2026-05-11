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So wirkt der ESC

„Ein bisschen Frieden“? Wie Musik Politik macht

Politik
11.05.2026 12:01
Am 16. Mai ist Wien Schauplatz des diesjährigen „Eurovision Song Contests“ (ESC). Wir schauen ...
Am 16. Mai ist Wien Schauplatz des diesjährigen „Eurovision Song Contests“ (ESC). Wir schauen uns mit den ÖAW-Experten Stefan Schmidl und Monika Mokre näher an, was Musik mit Politik zu tun hat.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Er will unpolitisch sein – und ist es tatsächlich nicht: der alljährliche „Eurovision Song Contest“ (ESC), der heuer in Wien vonstatten geht (übrigens schon nächste Woche). Das Musikevent wird immer wieder zur Bühne für gesellschaftliche und politische Konflikte. Experten wundert das nicht: Musik an sich machte schon lange vor uns die Politik auf dieser Welt.

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Gerne wird von ihr behauptet, sie sei eine universelle, völkerübergreifende Sprache: „Das ist sie nicht“, sagt Musikwissenschafter Stefan Schmidl von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW): „Musik ist häufig mehr ein trennendes als verbindendes Medium.“ Und das noch einmal stärker, wenn es darum geht, Emotionen und politische Gefühle auszulösen.

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