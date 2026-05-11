„Ein bisschen Frieden“? Wie Musik Politik macht

Er will unpolitisch sein – und ist es tatsächlich nicht: der alljährliche „Eurovision Song Contest“ (ESC), der heuer in Wien vonstatten geht (übrigens schon nächste Woche). Das Musikevent wird immer wieder zur Bühne für gesellschaftliche und politische Konflikte. Experten wundert das nicht: Musik an sich machte schon lange vor uns die Politik auf dieser Welt.