„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“

„Arzt meinte, dass sie jede Sekunde sterben könnte“

Am 8. Oktober änderte sich dann alles. „Es war ein Sonntag, ich hatte den ganzen Tag über schon so ein ungutes Gefühl, plötzlich kam ein Anruf von der Polizei. Ein Beamter teilte mir mit, dass meine Tochter in die Klinik eingeliefert worden ist“, schildert die Tirolerin, „erst knapp fünf Stunden später habe ich dann durch einen Arzt erfahren, dass sich meine Tochter in einem kritischen Zustand befand und jede Sekunde sterben konnte“. Sie sei auf der Stelle nach Innsbruck gefahren. „Während der Fahrt habe ich nur noch geweint und geschrien“. Sie fand Lea in einem Bett auf der Intensivstation – „auf dem Bauch liegend, gefühlt tausend Schläuche hingen an ihr. Das war ein absolut grausamer Anblick“.