Countdown zur Bikinifigur: Schlank in den Sommer

Der Sommer kommt näher. Und mit ihm ein Gedanke, der jedes Jahr wieder auftaucht: Weniger essen, mehr trainieren, sich zusammenreißen. Der Körper lässt sich aber nicht in wenigen Wochen dauerhaft verändern, wenn der Alltag nicht mitzieht. Genau deshalb bringen radikale Programme selten das gewünschte Ergebnis. Was besser funktioniert, ist ein klarer, überschaubarer Zeitraum mit Struktur: Schon 21 Tage können viel verändern! Lesen Sie, wie!