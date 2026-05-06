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Weg mit Winterkilos

Countdown zur Bikinifigur: Schlank in den Sommer

Ernährung & Wohlfühlgewicht
06.05.2026 15:00
Viele sind jetzt in der warmen Jahreszeit mit ihrer Figur unzufrieden und wollen rasch noch ein ...
Viele sind jetzt in der warmen Jahreszeit mit ihrer Figur unzufrieden und wollen rasch noch ein paar Kilos verlieren.(Bild: dragonstock - stock.adobe.com)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Speckröllchen beim Blick in den Spiegel? Jetzt noch schnell ein paar Kilos verlieren! Damit Sommerkleidchen, Badeshorts und Bikinis wieder passen.  Die ersten 21 Tage bei diesem Vorhaben sind besonders wichtig und können oft mehr verändern als jede Diät. Warum, verrät Abnehmcoach Ursula Vybiral.

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Der Sommer kommt näher. Und mit ihm ein Gedanke, der jedes Jahr wieder auftaucht: Weniger essen, mehr trainieren, sich zusammenreißen. Der Körper lässt sich aber nicht in wenigen Wochen dauerhaft verändern, wenn der Alltag nicht mitzieht. Genau deshalb bringen radikale Programme selten das gewünschte Ergebnis. Was besser funktioniert, ist ein klarer, überschaubarer Zeitraum mit Struktur: Schon 21 Tage können viel verändern! Lesen Sie, wie!

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