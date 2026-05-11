Wie Sie Ihre Abwehrkräfte frühlingsfit machen

Viele Menschen fühlen sich im Frühling zunächst müde oder angeschlagen. Das liegt nicht selten daran, dass Schlafrhythmus, Kreislauf und Stoffwechsel erst wieder in Balance kommen müssen. Gleichzeitig reizen Pollen die Schleimhäute, während kühle Morgenstunden und milde Nachmittage den Körper ständig fordern. Wer gesund bleiben möchte, sollte deshalb nicht erst handeln, wenn die ersten Beschwerden auftreten.