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Immunsystem stärken

Wie Sie Ihre Abwehrkräfte frühlingsfit machen

Gesund
11.05.2026 15:00
Jetzt gilt es, das Immunsystem zu stärken.
Jetzt gilt es, das Immunsystem zu stärken.(Bild: africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images))
Porträt von Wolfgang Altermann
Von Wolfgang Altermann

Mit den ersten warmen Tagen steigt die Lust auf frische Luft und Aktivität im Freien. Doch während draußen alles aufblüht, arbeitet der Körper im Hintergrund auf Hochtouren. Wechselhaftes Wetter, Temperatursprünge und Pollen setzen ihm zu. Umso wichtiger ist es, das Immunsystem gezielt zu unterstützen.

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Wenn die Temperaturen steigen, verschwinden Hauben und Winterjacken oft schneller im Schrank, als dem Körper lieb ist. Nach Monaten mit wenig Licht, trockener Heizungsluft und häufig weniger Bewegung beginnt nun eine Phase der Umstellung. Der Organismus muss sich an längere Tage, wechselnde Wetterlagen und einen aktiveren Alltag anpassen. Genau deshalb verdient die körpereigene Abwehr gerade jetzt besondere Aufmerksamkeit.

Viele Menschen fühlen sich im Frühling zunächst müde oder angeschlagen. Das liegt nicht selten daran, dass Schlafrhythmus, Kreislauf und Stoffwechsel erst wieder in Balance kommen müssen. Gleichzeitig reizen Pollen die Schleimhäute, während kühle Morgenstunden und milde Nachmittage den Körper ständig fordern. Wer gesund bleiben möchte, sollte deshalb nicht erst handeln, wenn die ersten Beschwerden auftreten.

Auch Stress sollte nicht unterschätzt werden. Wer ständig unter Spannung steht, schwächt auf Dauer seine Abwehrkräfte. Kleine Pausen, bewusste Atemmomente oder kurze Auszeiten im Grünen können helfen, den Alltag zu entschleunigen. Oft sind es gerade diese unscheinbaren Gewohnheiten, die langfristig den Unterschied machen.

Sauber und versorgt
Neben Bewegung und Erholung spielt Hygiene weiterhin eine wichtige Rolle. Wer unterwegs ist, berührt Türklinken, Haltestangen oder Einkaufswagen. Gründliches Händewaschen bleibt deshalb eine der einfachsten Schutzmaßnahmen. Für unterwegs kann ein Desinfektionsmittel sinnvoll sein, etwa nach Busfahrten oder vor dem Essen. So lassen sich Keime unkompliziert fernhalten.

Auch kleine Verletzungen treten jetzt häufiger auf: beim Radfahren, im Garten oder bei den ersten Sporteinheiten im Freien. Schürfwunden oder Kratzer sollten gereinigt und anschließend mit einem Pflaster geschützt werden. Dadurch bleibt Schmutz draußen und die Haut kann ungestört heilen. Ein kleines Set in Tasche oder Rucksack erweist sich dabei oft als nützlicher Begleiter im bewegten Alltag.

Ebenso entscheidend ist eine ausgewogene Ernährung. Frisches Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und ausreichend Flüssigkeit liefern dem Körper wichtige Bausteine. Niemand braucht dafür radikale Kuren oder komplizierte Pläne. Häufig genügen regelmäßige Mahlzeiten und bewusste Entscheidungen im Alltag.

Was der Körper jetzt braucht

  • Vitamin C: Unterstützt die normale Funktion des Immunsystems. Enthalten in Paprika, Kiwi, Zitrusfrüchten oder Brokkoli.
  • Zink: Wichtig für Abwehrzellen und Wundheilung. Steckt in Haferflocken, Nüssen, Käse und Hülsenfrüchten.
  • Eiweiß: Der Körper benötigt Proteine zum Aufbau von Zellen und wichtigen Abwehrstoffen. Gute Quellen sind Eier, Joghurt, Fisch oder Bohnen.
  • Viel trinken: Wasser und ungesüßter Tee halten Schleimhäute feucht – eine wichtige natürliche Schutzbarriere.
  • Bunte Vielfalt: Unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten liefern Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe.
  • Weniger Zucker: Große Mengen Süßes verdrängen oft nährstoffreiche Lebensmittel und fördern Heißhunger.
  • Regelmäßig essen: Konstante Mahlzeiten helfen, Energie und Konzentration im Alltag stabil zu halten.
    • Saisonales wählen: Frische Frühlingsprodukte wie Spinat, Radieschen oder Spargel bringen Nährstoffe und Abwechslung auf den Teller.

Wer sich bewegt, genug schläft, auf Hygiene achtet und dem Körper gute Energie liefert, stärkt seine Abwehrkräfte genau dann, wenn sie besonders gefordert sind. So wird der Frühling nicht zur Belastungsprobe, sondern zum gesunden Neustart.

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