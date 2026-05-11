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Vor Augen der Urlauber

Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom

Wien
11.05.2026 15:12
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.(Bild: Kronen Zeitung)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schock und Panik am helllichten Tag in der Wiener Innenstadt auf dem Stephansplatz! Vor den Augen mehrerer Urlauber und Passanten hat sich dort am Montagnachmittag ein Wiener mit brennbarer Flüssigkeit überschüttet. Der Mann setzte sich selbst in Flammen. 

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Polizeisprecher Philipp Haßlinger bestätigt den Einsatz gegenüber der „Krone“. Der Mann hatte sich demnach vor dem Stephansdom selbst in Brand gesetzt. Polizisten versuchten, das Feuer rechtzeitig zu löschen, der Mann wurde umgehend ins Spital gebracht. 

Mehrere Passanten mussten die tragische Handlung mitansehen.
Mehrere Passanten mussten die tragische Handlung mitansehen.(Bild: Kronen Zeitung)

Die Beamten gehen ersten Ermittlungen zufolge von Suizid aus. Zu der tragischen Tat war es vor den Augen mehrerer Passanten gekommen.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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