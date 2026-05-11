Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom

Schock und Panik am helllichten Tag in der Wiener Innenstadt auf dem Stephansplatz! Vor den Augen mehrerer Urlauber und Passanten hat sich dort am Montagnachmittag ein Wiener mit brennbarer Flüssigkeit überschüttet. Der Mann setzte sich selbst in Flammen.
Polizeisprecher Philipp Haßlinger bestätigt den Einsatz gegenüber der „Krone“. Der Mann hatte sich demnach vor dem Stephansdom selbst in Brand gesetzt. Polizisten versuchten, das Feuer rechtzeitig zu löschen, der Mann wurde umgehend ins Spital gebracht.
Die Beamten gehen ersten Ermittlungen zufolge von Suizid aus. Zu der tragischen Tat war es vor den Augen mehrerer Passanten gekommen.
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