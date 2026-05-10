Was Elisabeth Gürtler heute über ihre Haut weiß

15 Jahre lang aß Elisabeth Gürtler (75) täglich zwei Liter Joghurt – bis ihre Haut rebellierte. Heute strahlt die frühere Sacher-Chefin wieder. In einem neuen Buch erklärt Gürtler mit Anti-Aging-Arzt Johannes Huber und dem Dermatologen Florian Gruber, wie unsere Haut heilt und gesund bleibt.
Acht Becher Joghurt, also zwei Liter, aß Elisabeth Gürtler 15 Jahre lang, und das täglich. Bis ihre Ärztin die Notbremse zog: „Um Himmels willen! Bitte hören Sie auf damit.“ Die bekannte Hotelierin, die noch vor wenigen Jahren bis auf Joghurt so gut wie gar nichts aß, nahm den gut gemeinten Rat schweren Herzens an. „Es war hart, wie eine Art Entzug.“ Doch die 75-Jährige sah keinen anderen Ausweg. Denn ihre Haut hatte begonnen, auf die Milchprodukte allergisch zu reagieren. Mit roten Punkten im Gesicht. „Ich habe Rosazea, eine lästige Sache.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.