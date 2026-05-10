Was Elisabeth Gürtler heute über ihre Haut weiß

Acht Becher Joghurt, also zwei Liter, aß Elisabeth Gürtler 15 Jahre lang, und das täglich. Bis ihre Ärztin die Notbremse zog: „Um Himmels willen! Bitte hören Sie auf damit.“ Die bekannte Hotelierin, die noch vor wenigen Jahren bis auf Joghurt so gut wie gar nichts aß, nahm den gut gemeinten Rat schweren Herzens an. „Es war hart, wie eine Art Entzug.“ Doch die 75-Jährige sah keinen anderen Ausweg. Denn ihre Haut hatte begonnen, auf die Milchprodukte allergisch zu reagieren. Mit roten Punkten im Gesicht. „Ich habe Rosazea, eine lästige Sache.“