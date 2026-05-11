Daniela Katzenberger hat Bikini-Saison eröffnet

Geht es nach Daniela Katzenberger, so ist die Bikini-Saison jetzt offiziell eröffnet. Und wie! Die TV-Blondine präsentierte sich ihren Instagram-Fans nämlich gut gelaunt im kessen Leo-Bikini.
Den sexy Leo-Zweiteiler packte die 39-Jährige übrigens für einen Bootstrip vor der Küste von Mallorca bei absolutem Traumwetter aus. Da konnte selbst die steife Brise der „Katze“ die Laune nicht verderben. „Liebe Grüße vom windigen Malle”, schrieb sie an ihre Fans.
Sehen Sie hier das Bikini-Posting von Daniela Katzenberger:
Neben ihrem Boomerang-Clip teilte die TV-Beauty übrigens noch weitere Einblicke in ihren Bikini-Tag in ihrer Story. Und begeisterte ihre Anhänger etwa mit einem Spiegel-Selfie, auf dem sie ihre Mega-Bikini-Kurven präsentierte.
Für Job im Bikini
„Heute Videodreh auf ‘nem Boot“, kommentierte sie die Aufnahmen in ihrer Instagram-Story, auf denen unter anderem auch die köstliche Verpflegung an Bord zu sehen ist.
Und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Könnte schlechter sein.“ Da kann man schon mal neidisch werden ...
Mit hartem Training zur Traumfigur
Daniela Katzenberger hat zuletzt rund elf Kilo abgenommen – dank einer Ernährungsumstellung und einem knallharten Trainingsprogramm, in das sie auf Instagram immer wieder Einblicke zeigt.
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