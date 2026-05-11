„Bevor Mama unterschreibt, schau ich das noch an“

Milliardenpleitier René Benko will in seinem Firmen- und Stiftungskonstrukt seit 2013 keine Organfunktion mehr ausgeübt haben. Jetzt zeigen Auswertungen der Soko, wie der Signa-Gründer in sein Imperium hineinregiert hat. Zum Teil in höchst deftigen Worten: „Ich krieg einen Herpesausschlag, wenn ich das lese“. Krone+ kennt alle Details.
Auf dem Papier hatte René Benko seit 2013, seit seiner ersten strafrechtlichen Verurteilung wegen versuchter verbotener Intervention, nichts mehr zu sagen. Nicht in der Signa-Gruppe, die sich bis zum Untergang 2023 nicht in die Karten blicken lassen wollte. Und auch nicht in den vier Stiftungen in Österreich und in Liechtenstein, die er ab den Nullerjahren gemeinsam mit seiner Mutter gegründet hatte.
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