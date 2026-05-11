„Bevor Mama unterschreibt, schau ich das noch an“

Auf dem Papier hatte René Benko seit 2013, seit seiner ersten strafrechtlichen Verurteilung wegen versuchter verbotener Intervention, nichts mehr zu sagen. Nicht in der Signa-Gruppe, die sich bis zum Untergang 2023 nicht in die Karten blicken lassen wollte. Und auch nicht in den vier Stiftungen in Österreich und in Liechtenstein, die er ab den Nullerjahren gemeinsam mit seiner Mutter gegründet hatte.