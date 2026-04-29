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Abnehmspritze und Magen-OP: Grobe Mängel drohen!

Ernährung & Wohlfühlgewicht
29.04.2026 10:00
Wer (zu) wenig isst, riskiert Nährstoffmängel.
Wer (zu) wenig isst, riskiert Nährstoffmängel.(Bild: L.Klauser - stock.adobe.com)
Porträt von Sophie Victoria Orange
Von Sophie Victoria Orange

Nicht ständig an Nahrung denken und rasch Kilos verlieren – das versprechen GLP-1-Rezeptagonisten, die bei Typ-2-Diabetes und Adipositas eingesetzt werden. Einfach weniger zu essen, bedeutet aber ein höheres Risiko für Nährstoffmängel. Eine ähnliche Problematik besteht nach chirurgischen Eingriffen zur Gewichtsreduktion.

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Die Abnehmspritze wirkt, aber sie ist keine Ernährungstherapie. Vielmehr neigen etliche Anwender dazu, einfach wenig zu essen. Experten schlagen daher Alarm: Nährstoffmängel sind unter GLP‑1‑Therapie kein Randphänomen mehr, sondern ein häufiges Risiko, besonders bei längerer Anwendung. Bei Magenband und Co. kommt es durch reduzierte Nahrungsaufnahme und die Umgehung bestimmter Darmpassagen ebenso leicht zu Mikronährstoffdefiziten. Welche Vitalstoffe zu kurz kommen.

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