Abnehmspritze und Magen-OP: Grobe Mängel drohen!

Die Abnehmspritze wirkt, aber sie ist keine Ernährungstherapie. Vielmehr neigen etliche Anwender dazu, einfach wenig zu essen. Experten schlagen daher Alarm: Nährstoffmängel sind unter GLP‑1‑Therapie kein Randphänomen mehr, sondern ein häufiges Risiko, besonders bei längerer Anwendung. Bei Magenband und Co. kommt es durch reduzierte Nahrungsaufnahme und die Umgehung bestimmter Darmpassagen ebenso leicht zu Mikronährstoffdefiziten. Welche Vitalstoffe zu kurz kommen.