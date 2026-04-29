Abnehmspritze und Magen-OP: Grobe Mängel drohen!

Nicht ständig an Nahrung denken und rasch Kilos verlieren – das versprechen GLP-1-Rezeptagonisten, die bei Typ-2-Diabetes und Adipositas eingesetzt werden. Einfach weniger zu essen, bedeutet aber ein höheres Risiko für Nährstoffmängel. Eine ähnliche Problematik besteht nach chirurgischen Eingriffen zur Gewichtsreduktion.
Die Abnehmspritze wirkt, aber sie ist keine Ernährungstherapie. Vielmehr neigen etliche Anwender dazu, einfach wenig zu essen. Experten schlagen daher Alarm: Nährstoffmängel sind unter GLP‑1‑Therapie kein Randphänomen mehr, sondern ein häufiges Risiko, besonders bei längerer Anwendung. Bei Magenband und Co. kommt es durch reduzierte Nahrungsaufnahme und die Umgehung bestimmter Darmpassagen ebenso leicht zu Mikronährstoffdefiziten. Welche Vitalstoffe zu kurz kommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.