Top-Sommerjob gesucht: So wird man noch fündig!

Der Sommer naht in riesigen Schritten, das Griss um Sommerjobs ist längst entbrannt. Spätentschlossene können trotzdem noch an gut bezahlte Arbeit zur Ferienzeit kommen – und so geht es!
Zigtausende junge Menschen wechseln diesen Sommer wieder von der Schulbank auf einen Arbeitsplatz. Den einen geht es vor allem darum, (erste) Joberfahrungen zu sammeln und sich in Berufen auszuprobieren. Andere möchten sich „nur“ ihr Taschengeld für die Schulferien aufbessern. Wieder andere beabsichtigen, über ein, zwei Monate richtig hart zu schuften, um sich mit dem erarbeiteten Geld das Studentenleben zu versüßen.
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