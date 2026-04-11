Unsichtbare Gefahr

Hauptschlagader-Riss erkennen und richtig handeln

Krone Gesund
11.04.2026 10:00
0 Kommentare

Die Aorta ist das größte Blutgefäß im Körper. Gefahr besteht, wenn es zu Verkalkungen, Fettablagerungen und in Folge zu Schädigungen der Gefäßwände kommt. Besonders bedrohlich ist, wenn eine genetische Veranlagung eine Rolle spielt und Betroffene nichts von ihrem Risiko wissen. Ein plötzlicher Riss der Hauptschlagader – medizinisch Aortendissektion oder Aortenruptur – kann ohne Vorwarnung auftreten und endet leider oft tödlich.

Julia Dumfarth, Fachärztin für Herzchirurgie, ist zu Gast bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ und klärt über das Thema auf.

Weitere Videos
Migräne
Wenn der Kopf Alarm schlägt: Was Betroffenen hilft
Krone Gesund
Unfruchtbarkeit
Wenn der Traum vom Kind zur Herausforderung wird
Krone Gesund
Herzgesundheit
Risiko senken: Was Ihr Cholesterin wirklich verrät
Krone Gesund
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf