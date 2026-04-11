Hauptschlagader-Riss erkennen und richtig handeln

Die Aorta ist das größte Blutgefäß im Körper. Gefahr besteht, wenn es zu Verkalkungen, Fettablagerungen und in Folge zu Schädigungen der Gefäßwände kommt. Besonders bedrohlich ist, wenn eine genetische Veranlagung eine Rolle spielt und Betroffene nichts von ihrem Risiko wissen. Ein plötzlicher Riss der Hauptschlagader – medizinisch Aortendissektion oder Aortenruptur – kann ohne Vorwarnung auftreten und endet leider oft tödlich.
Julia Dumfarth, Fachärztin für Herzchirurgie, ist zu Gast bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ und klärt über das Thema auf.
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