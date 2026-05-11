Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen

In ihrem Schlussplädoyer erklärte Staatsanwältin Elisabeth Reich: „Der Angeklagte hat sich für einen gezielten Schuss entschieden. Ihm war bewusst, dass er dabei sterben kann.“ Sie sprach von Mord, warf dem Angeklagten immer wieder vor, widersprüchliche Aussagen gemacht zu haben. In der Tat: Bereits zum Prozessauftakt schilderte W. den Tathergang zwar detailliert, verstrickte sich allerdings – sehr zum Missfallen der vorsitzenden Richterin – immer wieder in Unvereinbarkeiten.