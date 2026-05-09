Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt

Kam auf Gegenfahrbahn

Aus bisher unbekannter Ursache geriet der 27-Jährige laut Augenzeugen in einer leichten Linkskurve ins Straßenbankett und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er plötzlich über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn, wo die beiden Autos frontal zusammenkrachten. Der Škoda des 32-Jährigen kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Feld.