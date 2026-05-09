Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt

Weil ein 27-Jähriger auf die Gegenspur geraten und dort mit dem Wagen eines 32-Jährigen kollidiert war, mussten am Freitagnachmittag fünf Verletzte in Krankenhäuser in OÖ gebracht werden. Der 27-Jährige und sein Sohn (10) wurden sogar schwer verletzt. Auch die fünfjährige Tochter des anderen Lenkers kam ins Spital.
Ein schwerer Verkehrsunfall in Burgkirchen forderte am Freitagnachmittag fünf Verletzte, zwei davon schwer. Gegen 15.20 Uhr lenkte ein 27-jähriger Rumäne aus Braunau seinen VW Polo bei Burgkirchen entlang der Braunauerstraße in Richtung Burgkirchen.
Am Beifahrersitz befand sich sein zehnjähriger Stiefsohn. Zeitgleich lenkte ein 32-Jähriger aus Altheim seinen Škoda Elroq in die entgegengesetzte Richtung. Am Beifahrersitz befand sich seine 34-jährige Ehefrau, am Rücksitz die gemeinsame fünfjährige Tochter.
Kam auf Gegenfahrbahn
Aus bisher unbekannter Ursache geriet der 27-Jährige laut Augenzeugen in einer leichten Linkskurve ins Straßenbankett und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er plötzlich über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn, wo die beiden Autos frontal zusammenkrachten. Der Škoda des 32-Jährigen kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Feld.
Fünf verletzt, zwei schwer
Durch die Kollision wurden dessen drei Insassen mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert. Der 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in Begleitung des Notarztes ins Krankenhaus eingeliefert.
Sein zehnjähriger Sohn erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber „Europa 3“ ins Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Straße für rund zwei Stunden gesperrt, weshalb eine örtliche Umleitung eingerichtet wurde.
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