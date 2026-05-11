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Wiens Erzbischof beim Papst: „Sehr gutes Gespräch“

Österreich
11.05.2026 16:27
Die Delegation aus Wien mit Erzbischof Josef Grünwidl (2. v. li.) nach dem Besuch beim Papst.
Die Delegation aus Wien mit Erzbischof Josef Grünwidl (2. v. li.) nach dem Besuch beim Papst.(Bild: Erzdiözese Wien/Katharina Sevelda-Platzl)
Porträt von Martina Münzer-Greier
Von Martina Münzer-Greier

Privataudienz bei Papst Leo XIV.: Josef Grünwidl führte geheime Gespräche in Rom. Eine „Beförderung“ der Bundeshauptstadt ist wohl nur eine Frage der Zeit.

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Am Montag ist der neue Erzbischof Wiens, Josef Grünwidl, erstmals in seiner Amtszeit mit Papst Leo XIV. zusammengetroffen. In einer halbstündigen Privataudienz konnte er über die Situation der Kirche in der Erzdiözese Wien berichten.

Was in den heiligen Hallen besprochen wurde, bleibt aber ein Geheimnis. Denn für derartige Gespräche ist höchste Vertraulichkeit vereinbart. In einer ersten Reaktion gegenüber der „Krone“ erklärte der Oberhirte: „Es war ein sehr gutes Gespräch. Papst Leo ist, wie ja schon viele vor mir bemerkt haben, ein ausgezeichneter Zuhörer.“

Zitat Icon

Es war ein sehr gutes Gespräch. Papst Leo ist, wie schon viele vor mir bemerkt haben, ein ausgezeichneter Zuhörer.

Josef Grünwidl, Erzbischof Wien

Zu den weiteren Punkten der zweitägigen Romreise zählen Gespräche mit Dikasterien (Zentralbehörden der römisch-katholischen Kirche, die den Papst bei der Leitung der Weltkirche unterstützen) sowie ein Besuch am Grab von Papst Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore. Der Aufenthalt unterstreicht die enge Verbindung der Erzdiözese mit dem Vatikan.

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