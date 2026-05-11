Wiens Erzbischof beim Papst: „Sehr gutes Gespräch“

Wiens historische Rolle als Brücke zwischen Ost und West

Nur drei Promille aller Katholiken weltweit leben in Österreich. Doch Wien kommt ein deutlich größeres Gewicht zu. Dafür ausschlaggebend sind die historische Rolle als Brücke zwischen West- und Osteuropa sowie die internationale Strahlkraft durch das Wirken der Kardinäle Franz König und Christoph Schönborn – vielleicht gehört auch Josef Grünwidl bald diesem illustren Kreis der „Purpurträger“ an …