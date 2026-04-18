Mit neuer Lunge auf den höchsten Gipfel Amerikas!

Acht lungentransplantierte Menschen aus fünf Ländern stellten sich einer außergewöhnlichen Herausforderung: eine Expedition auf den mit knapp 7000 Meter höchsten Berg Amerikas. Organisiert und medizinisch begleitet von der MedUni Wien und dem AKH Wien wurde die Reise nicht nur zu einer sportlichen Grenzerfahrung, sondern auch zu einem wissenschaftlichen Feldlabor unter Extrembedingungen. Die Botschaft ist klar: Moderne Transplantationsmedizin ermöglicht Leistungsfähigkeit, Lebensqualität und neue Perspektiven – selbst in großen Höhen. Davon erzählen Stefanie Eigner und Lungenfacharzt Peter Jaksch bei Larissa Putz in „Krone Gesund“.