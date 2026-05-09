Kommt die Zuckersteuer auch in Österreich?

Adipositas zählt zu den größten Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Seit 1990 hat sich die Zahl der Menschen mit Adipositas weltweit mehr als verdoppelt, bei Kindern und Jugendlichen sogar vervierfacht. Die damit verbundenen Folgeerkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle oder bestimmte Krebsarten belasten das individuelle Wohlbefinden und die Gesundheitssysteme erheblich.

Entscheidend ist die Gesamtenergieaufnahme

Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung handelt es sich international meist nicht um eine allgemeine Steuer auf Zucker, sondern um Abgaben auf zuckergesüßte Getränke. Diese Maßnahme basiert auf Beobachtungsstudien, die einen Zusammenhang zwischen hohem Konsum solcher Getränke und Adipositas beziehungsweise Typ-2-Diabetes zeigen