Hantavirus an Bord: Erstmals spricht der Kapitän

Weiterfahrt nach Rotterdam

Noch am Montag soll die Evakuierung der Hondius, die aktuell im Hafen Granadilla auf Teneriffa vor Anker liegt, abgeschlossen und die letzten Passagiere nach Australien und die Niederlande ausgeflogen werden. Eine Restbesatzung von rund 30 Seeleuten soll für die Weiterfahrt nach Rotterdam auf der Hondius bleiben. Mit an Bord ist auch der Leichnam einer Deutschen, die während der Kreuzfahrt am 2. Mai gestorben war. Auch das Gepäck der Evakuierten, die im Flugzeug nur Handgepäck mitnehmen durften, befand sich weiter an Bord. In den Niederlanden soll das Schiff desinfiziert werden. Allen Menschen an Bord wünschte der Schiffskommandant eine sichere Heimreise. Man sei in Gedanken bei den Menschen, die man verloren habe.