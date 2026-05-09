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Weltuntergangsstimmung

Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten

Steiermark
09.05.2026 17:43
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.(Bild: Krone KREATIV/Gaberl Skilifte, Krone KREATIV/Gaberl Skilifte)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Weltuntergangsstimmung Samstagnachmittag in weiten Teilen der Steiermark: Heftige Gewitter mit Hagel zogen über das Land hinweg. Auf dem Gaberl musste eine Gruppe Quadfahrer vor dem Unwetter flüchten.

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„Die Quadgruppe ist bei Sonnenschein gestartet und dann mitten in das Gewitter geraten“, erzählt Thomas Gauss, der Betreiber der Gaberl Skilifte. Die Quads, die vor dem Gaberlhaus geparkt wurden, waren zentimeterhoch mit Hagelkörnern bedeckt. Auch im nahen Köflach und Voitsberg öffnete der Himmel seine Schleusen, die Feuerwehr musste zu Pumparbeiten ausrücken.

In der steirischen Landeshauptstadt herrschte zeitweise Weltuntergangsstimmung. Es schüttete wie aus Kübeln, blitzte und donnerte bis auf kurze Pausen bis in die Abendstunden durch. Hier fiel auch der meiste Niederschlag.

Über das Murtal zog ebenfalls ein gewaltiges Gewitter mit Hagel. Besonders Fohnsdorf war davon betroffen. „Es begann wilder, als es dann aber zum Glück war“, berichtete Feuerwehrkommandant Leo Temnitzer. Lediglich ein verstopfter Kanal musste frei gemacht werden.

Auch in Spielberg bauten sich die Gewitterwolken auf. Wegen des starken Regens musste dann der „Tag der Einsatzorganisationen“ kurzfristig unterbrochen werden. Ein Blitz schlug in Großlobming kurz vor Ende des Gewitters einen Baum ein. Dank des schnellen Eingreifens von insgesamt 32 Feuerwehrleuten aus Apfelberg und Großlobming konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden.

Der „Tag der Einsatzorganisationen“ wurde kurzfristig unterbrochen.
Der „Tag der Einsatzorganisationen“ wurde kurzfristig unterbrochen.(Bild: Zeiler Tom)

In den frühen Abendstunden zog die Gewitterzelle mit Wind und Hagel im Gepäck in den Süden und Südosten des Landes weiter. Und auch hier kam es vereinzelt zu lokalen Überschwemmungen, wie etwa in Kirchbach.

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