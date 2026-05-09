Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten

„Die Quadgruppe ist bei Sonnenschein gestartet und dann mitten in das Gewitter geraten“, erzählt Thomas Gauss, der Betreiber der Gaberl Skilifte. Die Quads, die vor dem Gaberlhaus geparkt wurden, waren zentimeterhoch mit Hagelkörnern bedeckt. Auch im nahen Köflach und Voitsberg öffnete der Himmel seine Schleusen, die Feuerwehr musste zu Pumparbeiten ausrücken.

In der steirischen Landeshauptstadt herrschte zeitweise Weltuntergangsstimmung. Es schüttete wie aus Kübeln, blitzte und donnerte bis auf kurze Pausen bis in die Abendstunden durch. Hier fiel auch der meiste Niederschlag.