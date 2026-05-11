Frauen-Cupfinale findet vor Rekordkulisse statt

Salzburg ist in der Meistergruppe derzeit Tabellenvierter, 28 Punkte hinter der Austria. Im Cup kassierte das Team von Trainer Dusan Pavlovic auf dem Weg ins Finale in vier Spielen aber keinen Gegentreffer, auch das letzte direkte Duell der beiden Vereine in der Liga endete mit einer Nullnummer. „Für uns geht es nicht um die Außenseiterrolle, sondern um eine Chance, die wir uns erarbeitet haben. Wir haben schon gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sein können“, betonte Pavlovic. Kapitänin Lucia Orkic versicherte, dass die Salzburgerinnen „alles in dieses extrem besondere Spiel reinwerfen“ werden.