IEA-Chef bescheinigt Österreich hohe Resilienz

Zehetner: „Haben Preiskrise“

IEA-Chef Birol warnte zudem vor den globalen Folgen der blockierten Straße von Hormuz für die Energie- und Wirtschaftsmärkte. „Die globale Energiekarte wird neu gezeichnet, auch die Handelsrouten (...). Kein Land, aber auch gar kein Land, ist immun dagegen“, sagte er. In Asien habe die Energierationierung bereits begonnen, auch Europa leide massiv. „Wir haben derzeit in Österreich keine Versorgungskrise, aber eine Preiskrise“, sagte Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP). Sie forderte Eingriffe auf europäischer Ebene und kritisierte die Merit-Ordner in Kombination mit dem EU-Emissionshandel. Es könne nicht sein, dass man einerseits mit höheren Gaspreisen konfrontiert sei, aber „dass wir hier dann den höheren Preis auch für grüne Energie zahlen“, sagte Zehetner.