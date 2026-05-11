Russische Kirche steht hinter Putin

Kyrill I. steht voll hinter dem von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Ukraine-Krieg und gilt als Agent des russischen Geheimdienstes. Mit dem Machwechsel in Ungarn wird nun damit gerechnet, endlich EU-Sanktionen durchsetzen zu können – gegen einen Geistlichen, der Russland in einem „Heiligen Krieg“ und im Kampf gegen „Satanismus“ sieht.