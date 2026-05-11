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Doppelt hält besser!

Kelce und Swift planen zweite Hochzeitsfeier

Society International
11.05.2026 16:00
Travis Kelce und Taylor Swift feiern nicht nur einmal, sondern gleich zweimal Hochzeit!
Travis Kelce und Taylor Swift feiern nicht nur einmal, sondern gleich zweimal Hochzeit!(Bild: instagram.com/taylorswift)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Diese Hochzeit wird bombastisch! Taylor Swift und Travis Kelce planen nicht nur eine, sondern gleich zwei Hochzeitsfeiern! Für das Paar sollen nämlich nicht nur in New York, sondern auch in London die Korken knallen.

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Erst vor Kurzem wurde enthüllt: Das Taylor Swift und Travis Kelce wollen am 3. Juli in New York Ja sagen! Doch das ist nicht die einzige Party, die das Traumpaar für Freunde und Familie geplant hat, wie jetzt herausgekommen ist. Offensichtlich ganz nach dem Motto: Doppelt hält besser!

Party für 120 Freunde in London
Denn ein Monat nach der Mega-Hochzeit im Big Apple wird auch noch in London auf die Frischvermählten angestoßen. Laut „Sun on Sunday“ sollen Swift und Kelce ihren London-Besuch in der letzten Woche dazu genutzt haben, um alle Einzelheiten für die zweite Hochzeitsfeier zu klären.

Travis Kelce und Taylor Swift haben sich im letzten Jahr verlobt. Das Jawort wollen sich die ...
Travis Kelce und Taylor Swift haben sich im letzten Jahr verlobt. Das Jawort wollen sich die beiden am 3. Juli geben.(Bild: AFP/EZRA SHAW)

Demnach habe sich das Brautpaar in spe mit dem Besitzer des Chiltern Firehouse getoffen. In dem Promi-Lokal soll für rund 120 Freunde im August eine zweite Mega-Sause steigen.

„Besonderer Ort für sie“
Die Location haben die beiden übrigens nicht zufällig gewählt – immerhin hatte das Paar dort vor rund zwei Jahren den Abschluss von Swifts „Eras Tour“ gefeiert. Zwar wurde das Lokal im vergangenen Jahr durch ein Feuer aus einem Pizzaofen beschädigt und ist weiterhin für die Öffentlichkeit geschlossen, steht jedoch für einzelne Veranstaltungen zur Verfügung.

„London hat einen riesigen Platz in Taylors Herzen und sie hat so viele britische Freunde, mit denen sie feiern möchte“, verriet ein Insider der britischen Zeitung. „Travis und Taylor haben vor zwei Jahren nach ihren ,Eras Tour‘-Terminen im Wembley im Chiltern gefeiert, und es ist ein besonderer Ort für sie.“

Rund 120 Freunde sollen mit Kelce und Swift in London auf ihre Hochzeit anstoßen.
Rund 120 Freunde sollen mit Kelce und Swift in London auf ihre Hochzeit anstoßen.(Bild: AFP/PATRICK SMITH)

Party lässt keine Wünsche offen
Wie der Insider weiter verriet, hätten Swift und Kelce nicht nur den Wunsch nach einem personalisierten Menü geäußert haben, sondern auch nach eigens entworfenen Cocktails und sorgfältig ausgewählten Weinen. Auch für die Party-Unterhaltung soll gesorgt werden, wie die anonyme Quelle erklärte: „Taylor hat natürlich viele talentierte Freunde in der Musikindustrie, daher ist es wahrscheinlich, dass einige davon auftreten werden.“

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Erst vor wenigen Wochen hatte die „Page Six“ enthüllt, dass Taylor Swift und Travis Kelce bereits ihre Save-the-Date-Karten verschickt haben. Das Hochzeitsdatum steht demnach nach wochenlangen Spekulationen fest. 

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