Kelce und Swift planen zweite Hochzeitsfeier

Party lässt keine Wünsche offen

Wie der Insider weiter verriet, hätten Swift und Kelce nicht nur den Wunsch nach einem personalisierten Menü geäußert haben, sondern auch nach eigens entworfenen Cocktails und sorgfältig ausgewählten Weinen. Auch für die Party-Unterhaltung soll gesorgt werden, wie die anonyme Quelle erklärte: „Taylor hat natürlich viele talentierte Freunde in der Musikindustrie, daher ist es wahrscheinlich, dass einige davon auftreten werden.“